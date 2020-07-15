Кличко повідомив про рекордну кількість нових хворих на COVID-19 у Києві

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що за добу 14 липня в українській столиці зареєстрована рекордна за весь період пандемії кількість нових випадків COVID-19 – 147.

«У столиці 6497 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. За добу одужали 36 людей. Всього коронавірус подолали 2160 мешканців Києва», – повідомив Кличко.

Міський голова вказав, що Київ є лідером за числом проведених в Україні тестів – понад 146 тисяч від початку епідемії. Померли в столиці від COVID-19 126 людей, майже дві третини з них – люди віком понад 65 років.