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26 липня 2020, Київ 16:02
Новини | Коронавірус

У 20-25% випадків ПЛР-тест на COVID-19 може давати хибно негативний результат – МОЗ

Міністр Максим Степанов повідомив, що в окремих випадках тест методом ПЛР може дати хибно негативний результат

В деяких випадках тест методом полімеразно-ланцюгової реакції, який вважається найбільш достовірним, може все ж давати хибно негативний результат, повідомляє Міністерство охорони здоров’я за підсумками ранкового брифінгу міністра Максима Степанова 26 липня.

«Для ПЛР-тестування береться мазок з ротоглотки. В разі, якщо вірус сконцентрувався в нижчих відділах дихального тракту, результат такого ПЛР-тестування може бути хибнонегативним. На достовірність результату впливає також дотримання умов відбору та транспортування біологічного матеріалу до лабораторії. За різними даними, до 20-25% результатів ПЛР-досліджень можуть бути хибнонегативними», – йдеться в повідомленні.

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Вранці на брифінгу Степанов повідомив, що в меншості випадків, коли коронавірус «може бути в нижчих дихальних шляхах», тест методом ПЛР може дати хибно негативний результат.

Він додав, що за попередню добу в Україні здійснили 17 717 тестувань на COVID-19, з них 12 559 – методом ПЛР, ще 5 158 методом імуно-ферментного аналізу.

Дев'ятнадцятирічні медики на передовій проти COVID-19. У Харкові студентів беруть працювати у коронавірусні лікарні (відео)
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Дев'ятнадцятирічні медики на передовій проти COVID-19. У Харкові студентів беруть працювати у коронавірусні лікарні (відео)

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