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28 липня 2020, Київ 09:17
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Нове довкола COVID-19 у світі за тиждень – відео

Нове довкола COVID-19 у світі за тиждень – відео
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Нове довкола COVID-19 у світі за тиждень – відео

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Кількість нових випадків захворювання COVID-19 у декількох країнах сягнула нового піку; інгаляційний препарат дає надію на профілактику у випадку важкого перебігу захворювання; Червоний Хрест попереджає перед новими хвилями мігрантів, спричиненими економічним спадом на тлі коронавірусної пандемії. Огляд за період від 21 до 27 липня. (Автор: Марґот Бафф, Відео: Reuters, AP, AFP)

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