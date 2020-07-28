Кількість нових випадків захворювання COVID-19 у декількох країнах сягнула нового піку; інгаляційний препарат дає надію на профілактику у випадку важкого перебігу захворювання; Червоний Хрест попереджає перед новими хвилями мігрантів, спричиненими економічним спадом на тлі коронавірусної пандемії. Огляд за період від 21 до 27 липня. (Автор: Марґот Бафф, Відео: Reuters, AP, AFP)