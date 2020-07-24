У дедалі більшій кількості європейських країн зростає число випадків коронавірусної інфекції, країни змушені запроваджувати нові протиепідемічні й обмежувальні заходи, побоюючись, що подальше зростання може призвести й до економічних обмежень.

Кількість випадків COVID-19 за весь час пандемії в Європі перевищила три мільйони, кількість підтверджених померлих становить понад 206 тисяч.

У Бельгії підтвердили смерть трирічної дівчинки, в якої перед тим був позитивний тест на коронавірус. Попереднього дня, 23 липня, в Бельгії посилили заходи для вповільнення розповсюдження вірусу, зокрема, запровадили обов’язкове носіння масок у багатолюдних приміщеннях. У цій країні за останні два тижні значно зріс рівень інфікування новим коронавірусом, число нових захворілих нині зросло порівняно з попереднім тижнем на 89 відсотків.

Також зростає число нових інфікованих в Іспанії, яка була серед найбільш потерпілих країн, але місяць тому зняла карантинні обмеження. Через це деякі інші країни Європи, такі, як Норвегія, тепер вимагають результатів тестів або карантину від тих, хто прибуває з Іспанії чи й повертається додому після відпочинку там.

У Франції прем’єр-міністр Жан Кастекс заявив, що його країна вимагатиме моментальних тестів від людей, які прибувають із 16 країн, де висока захворюваність. Із низкою країн у Франції діє практично повна заборона на подорожі, за незначними винятками. Французькі посадовці також відраджують їздити до Каталонії, регіону на північному сході Іспанії, який значно потерпає від пандемії.

Набули чинності нові правили щодо масок в Англії: вдягати їх тепер треба в супермаркетах та інших крамницях чи банках.

Ситуація стосується не тільки Європи, а й інших регіонів світу.

Наприклад, не зменшується щоденне число нових інфекцій у США, де загальне число підтверджених випадків коронавірусного захворювання з початку пандемії перевищило 4 мільйони – далеко більше, ніж у будь-якій іншій країні. Так само у США й найбільше у світі померлих від COVID-19 – майже 145 тисяч. У США заходи охорони здоров’я є прерогативою влади штатів і місцевої влади, і в різних місцевостях запроваджують різні заходи – вимоги обов’язково носити маски, нові обмеження чи відмова від раніше анонсованих полегшень в обмеженнях тощо.

Загалом у світі на цей час кількість випадків COVID-19 від початку пандемії перевищує 15 мільйонів 636 тисяч, кількість померлих перевищує 636 тисяч, а одужали понад 8 мільйонів 900 тисяч.