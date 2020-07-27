МОЗ: 807 людей захворіли на COVID-19 за минулу добу

За минулу добу в Україні виявили 807 нових випадків коронавірусного захворювання COVID-19, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу 27 липня.

За його словами, із тих, хто захворів – 65 дітей і 43 медиків.

Померли за минулу добу 11 людей. Одужали – 315.

Найбільше випадків захворювань виявили у Львівській, Івано-Франківській, Рівненській областях і Києві, додав Степанов.

Міністр укотре закликав українців дотримуватися правил, зокрема, носити маски і тримати дистанцію.

Загалом від початку пандемії в Україні захворіли понад 65,5 тисяч людей, більше ніж 32 тисячі одужали, 1616 померли.

У світі від початку пандемії на COVID-19 захворіли понад 16 мільйонів людей, понад 650 тисяч – померли.