У Києві на карантин закрили чоловічий монастир

У Києві закрили на карантин Свято-Феодосійський ставропігійний чоловічий монастир.

«У зв’язку з встановленням серед тих, хто проживає в монастирі, осіб з підтвердженням захворювання через коронавірус, відповідно до карантинних приписів Свято-Феодосіївський монастир закривається для відвідування», – мовиться у повідомленні.

При цьому у монастирі не вказали, ані кількість хворих, ані те, в якому вони стані.

За даними РНБО, у Києві станом на 25 липня виявили 7 525 інфікованих коронавірусом, 129 з них – за останню добу. Померли від COVID-19 129 людей, 2 748 одужали.