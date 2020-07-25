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25 липня 2020, Київ 17:10
Новини | Коронавірус

У Києві на карантин закрили чоловічий монастир

У Києві закрили на карантин Свято-Феодосійський ставропігійний чоловічий монастир.

«У зв’язку з встановленням серед тих, хто проживає в монастирі, осіб з підтвердженням захворювання через коронавірус, відповідно до карантинних приписів Свято-Феодосіївський монастир закривається для відвідування», – мовиться у повідомленні.

При цьому у монастирі не вказали, ані кількість хворих, ані те, в якому вони стані.

За даними РНБО, у Києві станом на 25 липня виявили 7 525 інфікованих коронавірусом, 129 з них – за останню добу. Померли від COVID-19 129 людей, 2 748 одужали.

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