В Україні зафіксували 1 106 нових випадків коронавірусу

В Україні станом на ранок 25 липня виявлено 63 929 випадків захворювання на COVID-19, померли 1 590 людей, одужали 35 497. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Лише протягом минулої доби підтвердили 1 106 нових випадків захворювання, померли 19 людей, одужали 611.

Найбільше випадків інфікування виявлено у Києві (7 525) та Львівській області (8 702).

У світі станом на 25 липня виявлено понад 15,7 мільйона інфікованих коронавірусом. Від COVID-19 померли 639 653 людини, одужали більш ніж 9 мільйонів людей.