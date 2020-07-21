Із вулиці у тризіркові апартаменти. Мерія Праги на час карантину вирішила забрати безпритульних з вулиці, аби вони не розповсюджували коронавірус між собою. Розселяли тих, хто опинився у скруті, і в спеціальні наметові містечка за містом. Однак у рамках одного з муніципальних проєктів кількасот безпритульних вирішили поселити у празьких готелях, які під час локдауну й так не працювали і мали величезні збитки. Ба більше, вже після закінчення карантину безхатьки залишаються жити в апартаментах, де вони мали б перебувати щонайменше до кінця року.