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21 липня 2020, Київ 10:25
Відео

«З вулиці в апартаменти» – як у Празі піклуються про безхатьків під час пандемії (відео)

«З вулиці в апартаменти» – як у Празі піклуються про безхатьків під час пандемії (відео)
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«З вулиці в апартаменти» – як у Празі піклуються про безхатьків під час пандемії (відео)

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Із вулиці у тризіркові апартаменти. Мерія Праги на час карантину вирішила забрати безпритульних з вулиці, аби вони не розповсюджували коронавірус між собою. Розселяли тих, хто опинився у скруті, і в спеціальні наметові містечка за містом. Однак у рамках одного з муніципальних проєктів кількасот безпритульних вирішили поселити у празьких готелях, які під час локдауну й так не працювали і мали величезні збитки. Ба більше, вже після закінчення карантину безхатьки залишаються жити в апартаментах, де вони мали б перебувати щонайменше до кінця року.

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