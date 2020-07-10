Безконтактний «check-in» – як чеський застосунок допоможе туризму
Через пандемію коронавірусу світовий туризм нині є у кризі. У Європі – кордони формально відкрили, однак туристи «євротурити» не поспішають. Зокрема у Чехії, згідно з останніми опитуваннями, понад 70 відсотків людей планують провести літню відпустку всередині країни. Бізнес же шукає шляхів приваблення внутрішнього туриста знижками та всілякими акціями, а IT-галузь намагається допомогти готелям виконувати усі правила постковідного часу. Один із таких додатків, що його розробили в Чехії, навіть був визнаний у ВООЗ.
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