Агентство розвитку туризму відправили на карантин після підтвердження COVID-19 у керівниці – Ткаченко

Голова Державного агентства розвитку туризму України Мар’яна Олеськів отримала позитивні результати тесту на коронавірус. Як повідомив очільник Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у фейсбуці, у зв’язку з цим колектив відомства перевели на карантин.

«Мар’яна Олеськів, очільниця Державного агентства розвитку туризму України, отримала позитивні результати тесту на ПЛР. Співробітники та всі, хто був у контакті з пані Олеськів, проходять тестування. Команда ДАРТ переведена на карантинний режим», – йдеться в повідомленні Ткаченка.

Сам Ткаченко заявив, що за останній тиждень не був у прямому контакті з Олеськів, але здав тест та очікує на результати.

Повідомляється, що сама Олеськів почувається добре.

Станом на ранок 23 липня в Україні зареєстровано 61 851 випадків COVID-19. Від початку епідемії 1551 людей померли і 34 тисячі – одужали.