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23 липня 2020, Київ 11:26
Новини | Коронавірус

Агентство розвитку туризму відправили на карантин після підтвердження COVID-19 у керівниці – Ткаченко

Повідомляється, що заразилася Мар’яна Олеськів. Вона почувається добре

Голова Державного агентства розвитку туризму України Мар’яна Олеськів отримала позитивні результати тесту на коронавірус. Як повідомив очільник Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у фейсбуці, у зв’язку з цим колектив відомства перевели на карантин.

«Мар’яна Олеськів, очільниця Державного агентства розвитку туризму України, отримала позитивні результати тесту на ПЛР. Співробітники та всі, хто був у контакті з пані Олеськів, проходять тестування. Команда ДАРТ переведена на карантинний режим», – йдеться в повідомленні Ткаченка.

Сам Ткаченко заявив, що за останній тиждень не був у прямому контакті з Олеськів, але здав тест та очікує на результати.

Повідомляється, що сама Олеськів почувається добре.

Станом на ранок 23 липня в Україні зареєстровано 61 851 випадків COVID-19. Від початку епідемії 1551 людей померли і 34 тисячі – одужали.

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