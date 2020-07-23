Ситуація із COVID-19 у світі загострюється, у США другий день поспіль – понад 1100 смертей

Близько 250 тисяч людей у всьому світі заразилися коронавірусною інфекцією за добу 22 липня, свідчать дані університету Джонса Гопкінса, який повідомляє про понад 15 мільйонів 227 тисяч інфікувань з початку пандемії (ще добу тому це число було меншим за 15 мільйонів).

У США другий день поспіль фіксують понад 1100 смертей від COVID-19, зростає і число інфікувань. У США таких втрат не було із кінця травня, але в квітні середньоденний показник смертності складав близько 2000. Експерти попереджають, що число померлих у США, ймовірно, зростатиме, оскільки середньодобова кількість нових інфікувань перевищує 66 тисяч (всього з початку епідемії у США захворіли майже 4 мільйони людей).

На тлі погіршення ситуації багато держав світу призупиняють скасування карантинних заходів або запроваджують нові обмеження. В Австралії жителі Мельбурна мають носити маски, виходячи з дому, з 22 липня. Губернатор Токіо закликав жителів залишатися вдома під час майбутнього свята на тлі зростання числа інфікованих.

У Латинській Америці коронавірус виявлений у понад 4 мільйонів людей, лідером є Бразилія, де інфіковані понад 2,2 мільйона людей.