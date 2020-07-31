У Києві роблять найбільше тестувань на коронавірус в Україні – Кличко

У Києві, який є одним із лідерів за кількістю виявлених хворих на коронавірусну хворобу, найвищий показник тестування на коронавірус, заявив на щоденному брифінгу 31 липня міський голова Віталій Кличко.

«Київ продовжує збільшувати кількість тестувань. Усього в комунальних медзакладах з початку пандемії досліджено майже 73 тисячі зразків біоматеріалу. Методом ПЛР (полімеразно-ланцюгової реакції – ред.). А методом ІФА (імуно-ферментного аналізу – ред.) в столиці зробили близько 10,5 тисяч тестів. Показник тестування в Києві сьогодні – найвищий в Україні і становить 130 тестів на 100 тисяч людей», - повідомив Кличко.

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Також, за словами мера столиці, днями Київська міська рада внесла зміни до міської цільової програми «Здоров’я киян». Вони мають дозволити забезпечити комунальні медзаклади витратними матеріалами, а співробітників – додатковими виплатами.​

«Йдеться про виплату безповоротної грошової допомоги лаборантам, біологам, біохімікам, які стикаються в роботі, зокрема, із COVID-19. Тепер вони, як і лікарі, отримуватимуть щомісяця з бюджету міста фіксовану суму доплати – 4 тисячі гривень. До цього вони такої допомоги не отримували», – йдеться в коментарі Кличка.

За даними Кличка, протягом попередньої доби в Києві виявили 110 хворих на коронавірусну хворобу, загальна кількість випадків зросла до 8 241 людини. При цьому за попередню добу одужали 64 людини, загальна кількість киян, які подолали хворобу – 2 941.​

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Серед нововиявлених хворих, додав мер, четверо медиків. 26 людей госпіталізували.

Загалом від початку пандемії в Україні виявили 69 884 випадки захворювання, понад 38,7 тисячі людей одужали, 1 693 – померли.

У світі кількість хворих перевищує 17 мільйонів, 672 тисячі людей померли.