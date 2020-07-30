Бразилія: слідом за президентом Болсонару захворіла його дружина

У першої леді Бразилії Мішель Болсонару та п’ятого члена кабміну виявили коронавірус. Про це з посиланням на бразильську владу повідомляє агентство Associated Press.

57-річний міністр науки і техніки Маркос Понтес знаходиться на самоізоляції.

Зазначається, що 38-річна дружина президента почуває себе добре, але має намір дотриматися усіх передбачених на цей випадок протоколів.

У президента Бразилії Жаїра Болсонару, який неодноразово заперечував небезпеку COVID-19, інфікування коронавірусом виявили 6 липня.

Раніше Болсонару також закликав губернаторів окремих штатів скоротити обмеження, які, на його думку, шкодять економіці. Ще в квітні Болсонару казав, що навіть якщо він буде заражений вірусом, йому «не доведеться турбуватися, оскільки я нічого не відчуваю, максимум це буде як невелика застуда».

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 30 липня у Бразилії, яка посідає друге місце у світі за кількістю хворих, виявили понад 2,5 мільйона інфікованих коронавірусом. Від COVID-19 померли 90 134 людини, одужали – більше, ніж 1,9 мільйона пацієнтів.