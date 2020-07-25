Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
25 липня 2020, Київ 12:29
Новини | Міжнародні

Facebook та Twitter видалили акаунти впливових прибічників президента Бразилії Болсонару

Соцмережі заблокували акаунти прибічників Болсонару

Facebook та Twitter видалили акаунти впливових прибічників президента Бразилії Жаїра Болсонару згідно постанови Верховного суду країни.

Суддя Олександр де Мораєс постановив видалити 16 облікових записів у «Фейсбуці» та 12 – у твітері в рамках розслідування щодо можливого поширення дезінформації прибічниками Болсонару, повідомляє агентство Reuters.

Серед власників видалених акаунтів – Роберто Джефферсон, колишній конгресмен і президент консервативної партії PTB, а також бізнесмени Лучано Ханґ, Едґар Корона та Оскар Фахурі і активістка Сара Джіроміні, широко відома як Сара Вінтер.

Постанова, ухвалена судом 24 липня, повинна перешкодити використанню облікових записів «як засобів здійснення можливої злочинної поведінки».

Facebook заявив в своїй заяві, що «поважає судову систему і виконує чинні законні приписи». У заяві Twitter мовиться: «Twitter діяв строго у відповідності з правовими нормами, пов’язаними з розслідуванням Верховного суду».

У партії PTB заявили, що рішення суду перешкоджає Роберто Джефферсону реалізувати його «право на свободу вираження поглядів і думок у соціальних мережах».

Активістка Вінтер заявила, що буде скаржитися у «міжнародні правозахисні організацій на серйозне порушення свободи слова».

Сам Болсонару раніше висловився проти розслідування, назвавши це серйозною загрозою свободі слова.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG