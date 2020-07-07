У президента Бразилії, «ковід-дисидента» Жаїра Болсонару діагностували коронавірусну інфекцію

У президента Бразилії Жаїра Болсонару, який неодноразово заперечував небезпеку COVID-19, виявили інфікування коронавірусом. Раніше він мав негативні результати трьох тестів, але четвертий, узятий у понеділок, 6 липня, виявився позитивним. У Болсонару є також інші симптоми захворювання, включно з високою температурою.

Болсонару неодноразово заперечував ризики хвороби, називаючи її «маленьким грипом» і заявляв, що COVID-19 на нього серйозно не впливатиме.

Президент Бразилії також закликав губернаторів окремих штатів скоротити обмеження, які, на його думку, шкодять економіці. Ще в квітні Болсонару казав, що навіть якщо він буде заражений вірусом, йому «не доведеться турбуватися, оскільки я нічого не відчуваю, максимум це буде як невелика застуда».

Коли він робив ці зауваження, в Бразилії число смертей, пов’язаних із COVID-19, становило менш як три тисячі, а кількість інфікованих – близько 40 тисяч.

Але відтоді цифри значно зросли, Бразилія вийшла на друге місце у світі за захворюваністю та смертністю, поступаючись лише США. Станом на 6 липня в південноамериканській країні було понад 65 тисяч померлих і понад 1,6 мільйона заражених.