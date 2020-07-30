З 1 серпня скасовується самоізоляція для осіб, які прямують на материкову Україну з окупованого Криму

З 1 серпня особам, які прямують на материкову Україну з окупованих територій, не треба проходити двотижневу самоізоляцію. Про це повідомив проєкту радіо Свобода Крим.Реалії спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

«Громадяни, які виїжджають з окупованих територій, не підпадають під самоізоляцію, тому вони не зобов’язані встановлювати програму «Дій вдома». Але якщо будуть ризики, то уряд поверне норму про обов’язкову самоізоляції», – повідомив Демченко.

Він посилається на постанову Кабміну України №641, 20 пункт якого не передбачає обов’язкову самоізоляцію для осіб, які прямують на материкову Україну з анексованого Росією Криму та окупованого Донбасу.