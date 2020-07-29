В уряді назвали 5 країн, куди українці можуть полетіти на відпочинок

Українці станом на 29 липня можуть полетіти на відпочинок до п’яти країн: Болгарії, Туреччини, Єгипту, Чорногорії й Хорватії, повідомив у своєму Telegram-каналі міністр інфраструктури Владислав Криклій.

При цьому він назвав умови для в’їзду до цих країн:

Болгарія – при наявності негативного тесту на COVID-19, зробленого протягом 72 годин до прибуття;

Туреччина, Єгипет – в’їзд і повернення без обмежень;

Чорногорія – 14-денна самоізоляція по прибуттю в Україну;

Хорватія – обов’язковий негативний ПЛР-тест при в’їзді, зроблений протягом останніх 48 годин.

Міністр нагадав, що ПЛР-тест можна зробити перед вильотом, прямо в аеропорту: в «Борисполі», Львівському і Одеському аеропортах встановлені ПЛР-лабораторії для швидкого проходження тестування.

Криклій зауважив, що дані щодо в’їзду змінюються кожного дня в залежності від епідеміологічної ситуації в країнах і порадив перевіряти інформацію перед поїздкою.

Більшість країн ЄС залишаються закритими для туристів з України, але правила переглядаються кожні два тижні.