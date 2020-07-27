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27 липня 2020, Київ 13:26
Донбас.Реалії

Море на Донбасі: як виживають курорти і чи є туристи з ОРДЛО?

Курортне селище Мелекіне на Азовському морі

У розпал сезону «Донбас Реалії» перевірили пляжі в Маріуполі та в найближчих курортних селищах. Зазвичай там відпочивали туристи з Донецька та Луганська. Навіть після початку бойових дій через лінію розмежування люди їхали на море. Цього року бойовики з окупованої частини Донбасу майже нікого не випускають. Як виживають курорти в Донецькій області та скільки коштує відпочинок на березі Азовського моря? Дізнавалися журналісти спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Маріуполь

Пляжний сезон в Маріуполі через пандемію почався із запізненням у кінці травня: цьому посприяв як карантин, так і погодні умови.

Пляж «Піщанка» – найпопулярніший в Маріуполі. Там широке узбережжя, нові кафе, кайт-серфінг і сап-бординг.

«Якщо два роки тому він був набагато гіршим, то зараз стало набагато краще – чистять, доглядають. Видно це щоранку», – розповідає Денис, який приїхав сюди відпочити з Вінниці.

Пляж «Піщанка» в Маріуполі. Липень 2020 року
Пляж «Піщанка» в Маріуполі. Липень 2020 року

Хоча на пляжі людей небагато, але відпочивають не тільки місцеві. До прикладу, є з Вінниці, Дніпра, Харкова, Херсона і, звісно, з підконтрольних Україні частин Донецької та Луганської областей.

«Два тижні ми тут. Ми з Рубіжного. Приїхали до родичів, вони у нас тут в Маріуполі, в Толоковці. А тут винаймаємо кімнату ближче до моря», – розповідає відпочивальниця Юлія.

Відпочивальниця з Рубіжного Юлія
Відпочивальниця з Рубіжного Юлія

Кімната «з умовами», тобто з душем, туалетом, кондиціонером, уточнює Юля, коштує її родині 500 гривень на добу. Водночас, за словами інших відпочивальників, орендувати суто ліжко у кімнаті біля моря може коштувати ледь не сто гривень.Також додають: продукти тут не найдешевші.

Ціни у кафе на пляжі
Ціни у кафе на пляжі

«Що стосується продуктів, то тут дорого. Риба, в принципі, доступна. Ми відпочивали в кафе, де дуже прийнятні ціни на морепродукти у порівнянні з Дніпром і Києвом, але що стосується продуктів загального кошика, то я ось дивлюся, що фрукти дорожчі трошки, на 15-20 гривень у порівнянні з великими містами і, звичайно, асортименту хотілося б кращого», – розповідає Віолетта, що приїхала сюди з Дніпра.

Водночас деякі відпочивальники зауважують, що подібні ціни вважають прийнятними як для курортів.

Щодо розваг, то на маріупольському пляжі є можливість, зокрема, займатися віндсерфінгом. Пропонують навіть навчання для новачків.

Каяки, віндсерфінг, сап-борди на маріупольскому пляжі
Каяки, віндсерфінг, сап-борди на маріупольскому пляжі

«Бачите, висять вітрила. Можна їх взяти на прокат, якщо ви вмієте кататися, якщо не вмієте, то значить ви з інструктором можете отримати початкові навички, це відносно недорого коштує, 500 гривень. Крім того, тут є кайтбординг – трос тягне дошку. Дітям дуже подобається, дорослим дуже подобається, дуже недорого все коштує», – розповідає підприємець з Маріуполя Олександр.

Крім цього, пропонують байдарки, каяки та сап-борди. Але за всіма цими розвагами черги не стоять. Через карантин і закриті КПВВ основний потік відпочивальників з окупованої частини Донбасу цього року не приїхав. За словами пляжників з інших міст України, відпочинок у Маріуполі вони вибрали переважно через те, що тут живуть їхні родичі.

Мелекіне

Селище Мелекіне розташоване у 20-ти кілометрах від Маріуполя. Ще за радянських часів тут побудували десятки пансіонатів, а після – приватні бази відпочинку. У 2000-х Мелекіне було в епіцентрі дискотек і розваг. Але з початком війни все змінилося. Бази, магазини і готелі, які належали донецьким і луганським власникам, зачинилися, а постійні клієнти перестали приїжджати.

Курортне селище Мелекіне на Азовському морі, Донецька область
Курортне селище Мелекіне на Азовському морі, Донецька область

«В ті роки, коли був проїзд, коли війна вже йшла, але вже була відкрита територія, багато з Донецька хлопців було. Багато покупців наших, які навіть дзвонять і питають, як обстановка, як море, а приїхати ж не можуть», – розповідає підприємиця з Мелекіного Оксана.

Курортний сезон у 2020 році в Мелекіному дійсно не схожий на попередні. Людей в центрі мало, на ринку відчинені всього кілька точок, а більшість комерційної нерухомості для курортників можна побачити з написами «оренда».

Оксана, підприємиця з Мелекіного
Оксана, підприємиця з Мелекіного

«В цьому році взагалі всі переживали. Як взяти магазин, коли ти не знаєш, чи будуть люди, чи приїдуть вони. Плюс я думаю, що там магазини... може, там донецькі господарі, які мають тут нерухомість. Вони теж не можуть сюди... Все стоїть», – продовжує Оксана.

Тим не менше, відпочивальники все ж є. Хтось приїхав вперше і просто за туристичною путівкою.

«Море подобається. Селище, звісно, дуже розчарувало. Настільки депресивно виглядає, що шкода. Я вперше тут. А море подобається. Це все, що можу сказати», – ділиться враженнями відпочивальниця з Харкова Діана.

Пляж в Мелекіному
Пляж в Мелекіному

Водночас люди на узбережжі в коментарях «Донбас Реалії» розповіли, що їздять сюди роками, попри війну. Зокрема, Олександр із Сєвєродонецька, що на Луганщині, розповідає, що він з сім’єю добирався до Мелекіного вісім годин через об’їзд Донецька. У довоєнні роки ця подорож тривала чотири години.

Ціни на житло в селищі – на будь-який гаманець. Можна вибрати пристойний бюджетний варіант.

«Ми пенсіонери... [орендуємо житло за – ред.] 110 гривень. І холодильник, і два ліжечка, кондиціонер, посуд, все чудово, і 20 метрів до пляжу», – каже Олександр з Сєвєродонецька.

Відпочивальник з Сєвєродонецька
Відпочивальник з Сєвєродонецька

Водночас в Мелекіному є й дорогі готелі.

«У нас є делюкс з балконами, де ми зараз перебуваємо. Подібний є делюкс без балкона, у них – вікна у двір. Є великий люкс, там 40 квадратів. Стандартний номер – це у нас 1400 гривень, делюкс коштує 1750, люкс – 2000. Така ж ціна і в котеджу – 2000 на добу», – розповідає Геннадій Вольський, який керує одним із готелів у Мелекіному.

Готель «Золота Рибка» в Мелекіному
Готель «Золота Рибка» в Мелекіному

Геннадій Вольський
Геннадій Вольський

У готелях запевняють, що попит на їхні послуги навіть цього року є.

«В цьому році, порівняно з минулим, значно збільшилася кількість гостей. Це люди з Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Києва, Краматорська, Слов’янська. Вся північна сторона приїжджає до нас відпочивати», – стверджує Геннадій Вольський.

За його словами, ще у травні у готелі бронювали номери жителі непідконтрольних Україні територій, проте через закриті КПВВ вони скасували бронь і не приїхали.

Кафе у Мелекіному
Кафе у Мелекіному

Кафе на мелекінському узбережжі небагато і переважно в них «не курортні» ціни. Наприклад, перше можна поїсти від 25 гривень, основні страви коштують близько 50 гривень, а салати – в середньому 20 гривень. На самому пляжі можна випити холодного вина або молочний коктейль.

Пляж в Мелекіному
Пляж в Мелекіному

Відпочивальники зауважують, що в Мелекіному фактично немає розваг. Хоча на пляжі можна покататися на водній гірці і гідроциклі.

«Якщо знімати номер, то я б краще вибрав косу Білосарайську, Урзуф або Бердянськ. Тому що тут ціни високі, але, як на мене, в Бердянську краще на косі. Там ціни приблизно однакові», – ділиться враженнями відпочивальник на пляжі у Мелекіному.

З початком війни курорти Азовського узбережжя в Донецькій області основних відпочивальників уже втратили. Зараз місцеві сподіваються, що закриті кордони і карантин залучать нових клієнтів з інших регіонів країни і Мелекіне знову оживе.

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