Море на Донбасі: як виживають курорти і чи є туристи з ОРДЛО?

У розпал сезону «Донбас Реалії» перевірили пляжі в Маріуполі та в найближчих курортних селищах. Зазвичай там відпочивали туристи з Донецька та Луганська. Навіть після початку бойових дій через лінію розмежування люди їхали на море. Цього року бойовики з окупованої частини Донбасу майже нікого не випускають. Як виживають курорти в Донецькій області та скільки коштує відпочинок на березі Азовського моря? Дізнавалися журналісти спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Маріуполь

Пляжний сезон в Маріуполі через пандемію почався із запізненням у кінці травня: цьому посприяв як карантин, так і погодні умови.

Пляж «Піщанка» – найпопулярніший в Маріуполі. Там широке узбережжя, нові кафе, кайт-серфінг і сап-бординг.

«Якщо два роки тому він був набагато гіршим, то зараз стало набагато краще – чистять, доглядають. Видно це щоранку», – розповідає Денис, який приїхав сюди відпочити з Вінниці.

Хоча на пляжі людей небагато, але відпочивають не тільки місцеві. До прикладу, є з Вінниці, Дніпра, Харкова, Херсона і, звісно, з підконтрольних Україні частин Донецької та Луганської областей.

«Два тижні ми тут. Ми з Рубіжного. Приїхали до родичів, вони у нас тут в Маріуполі, в Толоковці. А тут винаймаємо кімнату ближче до моря», – розповідає відпочивальниця Юлія.

Кімната «з умовами», тобто з душем, туалетом, кондиціонером, уточнює Юля, коштує її родині 500 гривень на добу. Водночас, за словами інших відпочивальників, орендувати суто ліжко у кімнаті біля моря може коштувати ледь не сто гривень.Також додають: продукти тут не найдешевші.

«Що стосується продуктів, то тут дорого. Риба, в принципі, доступна. Ми відпочивали в кафе, де дуже прийнятні ціни на морепродукти у порівнянні з Дніпром і Києвом, але що стосується продуктів загального кошика, то я ось дивлюся, що фрукти дорожчі трошки, на 15-20 гривень у порівнянні з великими містами і, звичайно, асортименту хотілося б кращого», – розповідає Віолетта, що приїхала сюди з Дніпра.

Водночас деякі відпочивальники зауважують, що подібні ціни вважають прийнятними як для курортів.

Щодо розваг, то на маріупольському пляжі є можливість, зокрема, займатися віндсерфінгом. Пропонують навіть навчання для новачків.

«Бачите, висять вітрила. Можна їх взяти на прокат, якщо ви вмієте кататися, якщо не вмієте, то значить ви з інструктором можете отримати початкові навички, це відносно недорого коштує, 500 гривень. Крім того, тут є кайтбординг – трос тягне дошку. Дітям дуже подобається, дорослим дуже подобається, дуже недорого все коштує», – розповідає підприємець з Маріуполя Олександр.

Крім цього, пропонують байдарки, каяки та сап-борди. Але за всіма цими розвагами черги не стоять. Через карантин і закриті КПВВ основний потік відпочивальників з окупованої частини Донбасу цього року не приїхав. За словами пляжників з інших міст України, відпочинок у Маріуполі вони вибрали переважно через те, що тут живуть їхні родичі.

Мелекіне

Селище Мелекіне розташоване у 20-ти кілометрах від Маріуполя. Ще за радянських часів тут побудували десятки пансіонатів, а після – приватні бази відпочинку. У 2000-х Мелекіне було в епіцентрі дискотек і розваг. Але з початком війни все змінилося. Бази, магазини і готелі, які належали донецьким і луганським власникам, зачинилися, а постійні клієнти перестали приїжджати.

«В ті роки, коли був проїзд, коли війна вже йшла, але вже була відкрита територія, багато з Донецька хлопців було. Багато покупців наших, які навіть дзвонять і питають, як обстановка, як море, а приїхати ж не можуть», – розповідає підприємиця з Мелекіного Оксана.

Курортний сезон у 2020 році в Мелекіному дійсно не схожий на попередні. Людей в центрі мало, на ринку відчинені всього кілька точок, а більшість комерційної нерухомості для курортників можна побачити з написами «оренда».

«В цьому році взагалі всі переживали. Як взяти магазин, коли ти не знаєш, чи будуть люди, чи приїдуть вони. Плюс я думаю, що там магазини... може, там донецькі господарі, які мають тут нерухомість. Вони теж не можуть сюди... Все стоїть», – продовжує Оксана.

Тим не менше, відпочивальники все ж є. Хтось приїхав вперше і просто за туристичною путівкою.

«Море подобається. Селище, звісно, дуже розчарувало. Настільки депресивно виглядає, що шкода. Я вперше тут. А море подобається. Це все, що можу сказати», – ділиться враженнями відпочивальниця з Харкова Діана.

Водночас люди на узбережжі в коментарях «Донбас Реалії» розповіли, що їздять сюди роками, попри війну. Зокрема, Олександр із Сєвєродонецька, що на Луганщині, розповідає, що він з сім’єю добирався до Мелекіного вісім годин через об’їзд Донецька. У довоєнні роки ця подорож тривала чотири години.

Ціни на житло в селищі – на будь-який гаманець. Можна вибрати пристойний бюджетний варіант.

«Ми пенсіонери... [орендуємо житло за – ред.] 110 гривень. І холодильник, і два ліжечка, кондиціонер, посуд, все чудово, і 20 метрів до пляжу», – каже Олександр з Сєвєродонецька.

Водночас в Мелекіному є й дорогі готелі.

«У нас є делюкс з балконами, де ми зараз перебуваємо. Подібний є делюкс без балкона, у них – вікна у двір. Є великий люкс, там 40 квадратів. Стандартний номер – це у нас 1400 гривень, делюкс коштує 1750, люкс – 2000. Така ж ціна і в котеджу – 2000 на добу», – розповідає Геннадій Вольський, який керує одним із готелів у Мелекіному.

У готелях запевняють, що попит на їхні послуги навіть цього року є.

«В цьому році, порівняно з минулим, значно збільшилася кількість гостей. Це люди з Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Києва, Краматорська, Слов’янська. Вся північна сторона приїжджає до нас відпочивати», – стверджує Геннадій Вольський.

За його словами, ще у травні у готелі бронювали номери жителі непідконтрольних Україні територій, проте через закриті КПВВ вони скасували бронь і не приїхали.

Кафе на мелекінському узбережжі небагато і переважно в них «не курортні» ціни. Наприклад, перше можна поїсти від 25 гривень, основні страви коштують близько 50 гривень, а салати – в середньому 20 гривень. На самому пляжі можна випити холодного вина або молочний коктейль.

Відпочивальники зауважують, що в Мелекіному фактично немає розваг. Хоча на пляжі можна покататися на водній гірці і гідроциклі.

«Якщо знімати номер, то я б краще вибрав косу Білосарайську, Урзуф або Бердянськ. Тому що тут ціни високі, але, як на мене, в Бердянську краще на косі. Там ціни приблизно однакові», – ділиться враженнями відпочивальник на пляжі у Мелекіному.

З початком війни курорти Азовського узбережжя в Донецькій області основних відпочивальників уже втратили. Зараз місцеві сподіваються, що закриті кордони і карантин залучать нових клієнтів з інших регіонів країни і Мелекіне знову оживе.

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