(Друкуємо мовою оригіналу)

Пляжный сезон на Азовском побережье в этом году начался с опозданием. В Мариуполе он открывается 15 мая и продлится до середины сентября. Но если в прошлом году уже в апреле стояла по-настоящему летняя жара, то в этом сильные циклоны, грозовые дожди и штормовой ветер отсрочили наступление и лета, и пляжного сезона почти на две недели. Карантин тоже поспособствовал этому – городские пляжи официально открылись для купания только к концу мая.

В этом году отдыхающих заметно меньше. В основном, отдыхают местные жители, пожилые люди и родители с маленькими детьми.

Отдыхающих из других областей и оккупированных территорий пока нет – КПВВ закрыты.

В среднем, на пляжи города ежедневно приходят от 7 до 10 тысяч человек. В выходные дни число отдыхающих достигает 15 тысяч в день. Цифра, казалось бы, внушительная, но только на первый взгяд. Если сравнивать предыдущие годы, то в разгар сезона на пляжи приходило до 50 тысяч.

О ношении масок речи не идет – места на пляже много, каждая группа отдыхающих спокойно соседствуют между собой на приличном расстоянии.

Старики и дети – самые непредсказуемые, по словам спасателей, категории. Первые рискуют перегреться и получить инсульт или инфаркт. Потому большинство из них выбирают места в тени деревьев, под навесами и зонтами.

Хотя, конечно, бывают и исключения.

Вторые, за кого опасаются спасатели, – дети – прикрываясь фразой «а мне мама разрешила», частенько прибегают на море без сопровождения взрослых. И их не очень беспокоит, что написано на волнорезах.

Пляжи города продолжают обустраивать. Вот уже и спуск на пляж готов:

А вот стоянка для велосипедов:

Есть и новые раздевалки и лежаки с навесами:

Велосипед – это, пожалуй, самый надежный транспорт, чтобы добраться до пляжа. С транспортом по Приморскому бульвару по-прежнему проблема – его мало. Вот и приезжают люди либо на своем автомобиле, либо на такси, если позволяет бюджет.

Есть в Мариуполе смельчаки, которым погода была не помехой: загорать они начали, как обычно, в апреле – и теперь заметно выделяются среди тех, кто впервые пришел на пляж.

Любой знаток скажет, что загорать можно не только под палящими лучами. Ультрафиолет тут буквально «летает» в воздухе. Ровный загар можно получить и под зонтом, и в тени.

Горячие пирожки, мороженое и пахлава на пляже остаются неизменными. Как и общественное питание – все осталось на уровне прошлого года.

За отдыхающими постоянно наблюдает аварийно-спасательная служба. У нее сейчас усиленный режим работы.

Спасатели говорят, что с начала летнего сезона обстановка на пляжах спокойная. Из инцидентов – один потерявшийся ребенок, которому отыскать маму помогла полиция, да юный пловец, нахлебавшийся воды.

Загорают на Азове с раннего утра и до последних лучей солнца. Ограничений для посещения пляжа нет, многие, в основном молодежь, задерживаются на берегу до наступления темноты.

Ближе к вечеру море успокаивается. Уже едва слышен шум прибоя и шелест песка у кромки воды…

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