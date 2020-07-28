Українцям із 30 липня на в’їзд до Болгарії потрібен негативний ПЛР-тест на COVID-19

Із 30 липня громадяни України можуть в’їхати на територію Болгарії тільки з негативним ПЛР-тестом, зробленим не більше ніж за 72 години, повідомило Міністерство закордонних справ Болгарії.

«З 28 липня громадяни Північної Македонії, Сербії, Албанії, Косово, Боснії і Герцеговини, Чорногорії, Молдови, Ізраїлю та Кувейту можуть в’їхати до Болгарії з негативним тестом ПЛР, проведеним за останні 72 години. Для громадян України вимога здати негативний ПЛР-тест діє з 30 липня», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ПЛР-тест не потрібен для осіб, які прибувають до Болгарії з держав-членів ЄС, Великої Британії, країн Шенгенської зони, а також з Алжиру, Австралії, Канади, Грузії, Японії, Марокко, Нової Зеландії, Руанди, Республіки Корея, Таїланду, Тунісу, Уругваю. Вони не підлягають 14-денному карантину, додали болгарські дипломати.

Більшість країн ЄС залишаються закритими для туристів з України, але правила переглядаються кожні два тижні.