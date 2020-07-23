На роботі, в Одесі та в Туреччині: де проведуть відпустку народні депутати?

17 липня спікер Верховної Ради Дмитро Разумков офіційно закрив останнє засідання третьої сесії парламенту 9 скликання. Але замість того, щоб ррозпочати свої літні канікули, депутати вже один раз збирались на позачергову сесію 21 липня.

Чи готові вони продовжувати робити так ще, якщо буде потреба? І де та з ким загалом планують провести свої відпустки? Про це вони розповіли Радіо Свобода.

Павло ХАЛІМОН, член фракції «Слуга народу»:

А коли у нас відпустка офіційна? Мабуть 2-3 дні побуду з сім'єю і знов повернусь до роботи.

Я не знаю, я ще не чув, що у нас будуть позачергові. Якщо будуть призначатися, то готовий виходити.

Мар'яна БЕЗУГЛА, членкиня фракції «Слуга народу»:

Якщо буде певний тиждень відпустки, то це – по Україні.

Усі роки каденції, скільки їх буде, я готова постійно виходити на позачергові засідання. Хоч вночі.

Микола ТИЩЕНКО, член фракції «Слуга народу»:

Я і так відпочиваю, коли приходжу, наприклад, і займаюсь спортом, коли я куховарю. Це і є зараз мій відпочинок.

Якщо знадобиться, я буду працювати стільки часу, скільки буде потрібно.

Віктор ЧОРНИЙ, член фракції «Опозиційна платформа – «За життя»:

Це неправда, що в депутата є канікули, особливо зараз, коли попереду вибори. Я не планував нікуди їхати з країни. Можливо, поїду відвідаю матір в Донецьку область і все. Буду тут в Києві або десь біля Києва.

Якщо це будуть, як завжди, лобістські закони, які монобільшість хоче проштовхнути чи може намагатися проштовхнути в цей період, то ми будемо вирішувати, чи приходити на такі сесії, чи ні. Тим більше усі написали заяви про відпустку і ці заяви вже підписані.

Антоніна СЛАВИЦЬКА, членкиня фракції «Опозиційна платформа – «За життя»:

Я ще не визначилась, але розглядала варіант Туреччини, наприклад, як такий, що ми можемо виїхати і заїхати без якоїсь додаткової ізоляції.

Якщо там будуть і наші законопроєкти, якісь, з нашої точки зору, корисні законопроєкти, будемо виходити. На наше переконання, це – ті законопроєкти, які стосуються підвищення соціальних стандартів незахищених верств населення або простих людей, або інші законопроєкти, де наші депутати є суб'єктами законодавчої ініціативи і вони попросять колег, то ми будемо виходити, брати участь.

Юрій БОЙКО, співголова фракції «Опозиційна платформа – «За життя»:

Ніяких планів немає, тому що неможливо спланувати, як буде розвиватись ситуація в країні і куди їхати.

Якщо буде політичний мотлох, який ми бачимо сьогодні, який не має нічого спільного з тим, що потрібно людям, то ні, ми не збираємось брати у цьому участі.

Олексій ГОНЧАРЕНКО, член фракції «Європейська солідарність»:

Я боюсь, що в мене не буде повноцінного часу для того, щоб відпочити. Я і багато книг прочитати хочу і речей зробити, але з часом зараз дуже погано. Їхати за кордон ми точно нікуди не будемо, але так попередньо домовились, що на декілька днів на море ми маємо все таки вибратись. Під Одесу, скоріш за все.

Працювати готовий. Будуть засідання – будемо збиратися. Але просто «неймовірні» пріоритети влади: азартні ігри – так (на це витратили два тижні), а тепер будемо позачергово десь там збиратися... Ну, окей: будемо – то будемо, я готовий працювати, Але звичайно, що режим роботи Верховної Ради є дуже дивним.

Володимир АР'ЄВ, член фракції «Європейська солідарність»:

Я свої приватні речі не розголошую. Я відпочиваю так само, як і всі інші люди.

«Позачергова» – в цьому випадку нівелюється уже саме поняття цього, тому що це має бути якась надзвичайна ситуація. Якщо надзвичайна ситуація – це ще якось можна пояснити. А якщо просто, що «слуги» не встигли і з одного боку вимагають написати заяви про відпустку, а з іншого – вимагають збиратися, то, вибачте, щось хай з логікою своєю зроблять.

Олег СИНЮТКА, член фракції «Європейська солідарність»:

Я вважаю, що я дуже завинив перед своєю сім'єю: моїми двома прекрасними дітками і дружиною. Я знаю, що вони з нетерпінням чекають мене. Але так само я впевнений на 100 відсотків, що коли постане на шальках терезів моя робота чи перебування з ними, вони знають, що робота – це важливо, тому що для цього я і обирався в український парламент.

Український парламент повинен працювати. Ми так само дуже чітко говоримо про те, що ті законопроєкти лобістського характеру, які пропонують слуги народу, – це просто затягування роботи і це відсутність бажання ставити на порядок денний ті законопроєкти, які справді потребують негайного розгляду.

Андрій НІКОЛАЄНКО, член фракції «Батьківщина»:

Я планую на тиждень буквально виїхати під Одесу, тому що в мене там на відпочинку знаходяться двоє доньок. А потім повернусь: буду в Києві, під Києвом. Тобто кордони закриті, то в Одесі трішки покупаємось і будемо тут.

Якщо я буду бачити порядок денний сесії позачергової, який буде пропонуватись, в якому будуть стояти законопроєкти, щодо яких я категорично проти і я буду розуміти, що моє перебування і натискання на червону кнопку не дозолить зупинити це, то я краще не з'явлюся для того, щоб принаймні, можливо, не було кворуму. Тому що створювати кворум, легалізувати ухвалення певних рішень антиукраїнських або антидержавницьких (тому що інколи рішення під гарними лозунгами йдуть просто антидержавницькі), я не хочу.

Альона ШКРУМ, членкиня фракції «Батьківщина»:

Та немає у мене поки що планів на відпустку. Ви ж розумієте – коронавірус. Найкращий мій план – це Одеса. В принципі це – класно: будемо підтримувати нарешті українські готелі, українські якісь маєтки, українські туристичні штуки... Хоча вони дуже погано зроблені. Ну, от, можливо, депутати побачать вперше і виділять на щось гроші.

У слуг народу був рік, у них є монобільшість, у них були усі можливості проголосувати усі питання, які важливі для людей (починаючи від соціальних і звершуючи такими комплексними питаннями, як новий виборчий кодекс). Зрозуміло, що ми будемо виходити, але я ж бачу, що туди намагаються запхати питання, які абсолютно є неправильними, антидержавницькими.

Вадим ІВЧЕНКО, член фракції «Батьківщина»:

Це мої особисті плани, але вони не підуть в розріз з моєю роботою.

Якщо позачергові сесії будуть збиратися за три дні і будуть десь інші плани, то буде, звичайно, важкувато. Тому зараз потрібно буде повідомляти депутатів про те, хоча б, скільки планується засідань і в які хоча би тижні. Це було б нормально, щоб була нормальна кількість депутатів.

Ярослав ЖЕЛЕЗНЯК, член фракції «Голос»:

Свою відпустку я планую провести в Київській області, тому що відповідаю за цю область під час підготовки до місцевих виборів. То ось якраз і буду знаходитись тут і, звичайно, не планую поки нікуди за кордон, бо, по-перше, це – небезпечно, а, по-друге, на жаль, немає часу на це.

Питання «зелених тарифів», через яке, 21 числа збирали на позачергову сесію, як на мене, – чудовий приклад, коли всі рік говорили: «Буде проблема», «От зараз буде проблема», «Вже проблема наступила», «Вже проблема дуже велика», – і от уряд в останню мить подає законопроєкт.

Роман ЛОЗИНСЬКИЙ, член фракції «Голос»:

Після останнього тижня в Раді дуже хочеться поспати. А щодо відпустки, то, як і у всіх українців, плани змінились вже десятки разів. Тому останнім часом шукаємо хатки в Карпатах, в горах, аби десь розрядитись.

На позачергові засідання готові виходити, тому що ми розуміємо, що є речі, які ми не встигли. Але треба дивитися на порядок денний. Тому будемо дивитись і аналізувати, наскільки ці законопроєкти, як і будуть внесені (чи президентом, чи монобільшістю) будуть корисні і потрібні для людей саме в цей час. Якщо такі будуть, однозначно фракція «Голос» буде виходити.

Ярослав ЮРЧИШИН, член фракції «Голос»:

Плани на відпустку – звозити родину десь на море в Україні. Родина велика – троє дітей. З незрозумілою системою авіасполучення кудись за кордон навряд чи вийде, та й все таки в Україні відпочивати дешевше.

Якщо буде такий порядок денний, як зараз на позачергових засіданнях, коли ніщо, що би стосувалося розвитку економіки, коли ніщо, що би стосувалося боротьби з наслідками епідемії коронавірусу не виноситься... ну, в принципі, для того, що б вирішувати якісь проблеми кадрові уряду чи Офісу президента сенсу в таких позачергових сесіях не буде. Але якщо будуть змістовні пропозиції, однозначно, якщо буду в Києві, буду виходити.