Верховна Рада знизила «зелений» тариф для сонячних і вітрових електростанцій

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 3658, який передбачає зниження «зеленого» тарифу. Для сонячних електростанцій потужністю понад 1 МВт зниження складе 15%, для вітрових електростанцій ¬– 7,5%

За документ проголосували 288 депутатів.

«Зелені тарифи сьогодні на 150−200% вищі, ніж, наприклад, у Німеччині. І ми прекрасно розуміємо, що навіть зниження на 15% взагалі не катастрофічне і не створює серйозних проблем для учасників, які працюють по «зелених» тарифах», – заявив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

За його словами, «за зелений тариф платять усі українці».

На початку липня тимчасова виконувачка обов’язків міністра енергетики Ольга Буславець заявляла в інтерв’ю Радіо Свобода, що законопроєкт про «зелену» енергетику не зачепить побутових споживачів.

За її словами, законопроєкт спрямований передусім на великі станції потужністю від 1 мегавата.

«Саме «сонце» при тих умовах, які сьогодні діють в законодавстві, перебудовано майже на 50%, ніж ми передбачали всіма стратегічними планами, приводить до тиску і технічного, і економічного на енергосистему. Тому було потрібно вирішити це питання», – сказала урядовиця.