Разумков закрив третю сесію Верховної Ради, але анонсував позачергове засідання

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков закрив останнє засідання третьої сесії Верховної Ради 9 скликання.

«Четверта сесія ВР 9 скликання розпочне свою роботу у вівторок 1 вересня 2020 року, о 10 годині ранку. Шановні нароні депутати, третю сесію Верховної Ради 9 скликання оголошую закритою», – сказав спікер парламенту.

Втім, до того він анонсував ще одне засідання у вівторок 21 липня.

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«Є бажання працювати. Добре, ваше бажання виконане, чекаю на всіх у вівторок о 12:00. Прошу не запізнюватися», – заявив Разумков.​

На честь закриття сесії народні депутати традиційно заспівали гімн України.

Верховна Рада не розглянула раніше анонсований резонансний законопроєкт представника «Слуги народу» Максима Бужанського про зміни в мовному законодавстві.