Фракція «Голос» заявила про перехід в опозицію

Депутатська фракція «Голос» у Верховній Раді оголосила про перехід в опозицію до нинішньої влади. Голова партії Кіра Рудик оголосила про це в парламенті.

«Ми прийшли захищати країну і здійснювати реформи… Але натомість зараз ми постійно боремося з брехнею. Брехнею про те, що є кадровий голод, про те, що в Україні є питання державної мови. Брехнею, яка постійно нищить будь-який конструктив. Ми зрозуміли, що наш конструктив не приносить користі. Владі не потрібно допомагати, її потрібно змінювати. Прийшов час її змінити», – сказала вона.

До фракції «Голос» у парламенті входить 19 народних депутатів.