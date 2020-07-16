Верховна Рада підтримала кандидатуру Кирила Шевченка на посаду голови НБУ

Верховна Рада України підтримала кандидатуру Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України.

Кирило Шевченко до нового призначення працював головою правління «Укргазбанку». З 2012 по 2014 рік був радником голови правління державного «Ощадбанку», у 2009 році – радником прем’єр-міністерки України, нинішньої голови партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

Читайте також: МВФ висловив Зеленському «занепокоєння щодо тиску на НБУ»

Ввечері 1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав заяву про звільнення за власним бажанням через «систематичний політичний тиск». В Офісі президента запевнили, що Нацбанк залишатиметься незалежним органом.

3 липня Верховна Рада звільнила Смолія. Під час засідання парламенту голова НБУ серед причин свого рішення про відставку назвав «використання Ради НБУ для створення корпоративного конфлікту всередині інституції». Тепер обов’язки голови банку виконує Катерина Рожкова.