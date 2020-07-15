МВФ висловив Зеленському «занепокоєння щодо тиску на НБУ»

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва виступила з заявою після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським 14 липня.

«Я провела сьогодні відкриту дискусію з президентом Володимиром Зеленським щодо занепокоєння щодо тиску на Національний банк України (НБУ)», – вказала Георгієва.

Вона назвала результати роботи НБУ за останні п’ять років «чіткою історією успіху для України».

«Незалежний центральний банк допомагає макроекономічній стабільності, підтримує довіру інвесторів та захищає фінансову систему – всі найважливіші передумови для інвестицій та зростання. Надійні політичні дії НБУ сприяли стабілізації економіки. Успішне очищення фінансового сектору, який був уражений шахрайством, також є заслугою наглядової роботи НБУ», – наголошує директорка-розпорядниця МВФ.

У фонді нагадали, що збереження незалежності НБУ «є вимогою відповідно до чинної програми, що підтримується МВФ». Георгієва «закликала президента Зеленського дотримуватися обґрунтованої грошово-кредитної та фінансової політики», ідеться в заяві.

В оприлюдненому ввечері 14 липня повідомленні пресслужби Зеленського про розмову з керівництвом МВФ йдеться, що фахівець, якого президент України запропонує затвердити Верховній Раді, буде «незалежним технократом, який продовжуватиме незалежний курс Нацбанку». «Всі рішення я ухвалюю тільки в інтересах народу України», – йдеться в цитаті Зеленського.

«Володимир Зеленський запевнив Крісталіну Георгієву у твердому бажанні України продовжувати співпрацю з МВФ і наголосив, що ухвалений закон про банківську діяльність є прямим свідченням цього прагнення», – йдеться в повідомленні Офісу президента.

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Ввечері 1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав заяву про звільнення за власним бажанням через «систематичний політичний тиск». В Офісі президента запевнили, що Нацбанк залишатиметься незалежним органом.

3 липня Верховна Рада звільнила Смолія. Під час засідання парламенту голова НБУ серед причин свого рішення про відставку назвав «використання Ради НБУ для створення корпоративного конфлікту всередині інституції». Тепер обов’язки голови банку виконує Катерина Рожкова.