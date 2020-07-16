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16 липня 2020, Київ 12:52
Новини | Політика

Верховна Рада затвердила Ольгу Піщанську на посаду голови Антимонопольного комітету

Верховна Рада України затвердила кандидатуру Ольги Піщанської на посаду голови Антимонопольного комітету України. За це проголосували 255 народних депутатів.

Піщанську підтримали члени владної фракції та менших депутатських груп, проти виступили в повному складі фракції «Батьківщина», «Опозиційна платформа – За життя», «Голос» та «Європейська солідарність».

6 липня Ольга Піщанська стала виконувачкою обов’язків голови Антимонопольного комітету. На посаді першого заступника голови АМКУ Піщанська перебувала від вересня 2019 року.

3 липня Верховна Рада підтримала постанову про звільнення Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету України.

Парламент призначив Терентьєва головою АМКУ в травні 2015 року.

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