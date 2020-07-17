Рада проголосувала за скорочення кількості районів втричі

Верховна Рада проголосувала за скорочення кількості адміністративних районів з 490 до 129. Рішення підтримали 238 нароних депутатів.

«Утворення нових та ліквідація існуючих районів забезпечить відповідність системи адміністративно-територіального устрою районного рівня України сучасним вимогам та європейським стандартам, що, в свою чергу, сприятиме визначенню обґрунтованої територіальної основи для діяльності органів виконавчої влади та відповідних органів місцевого самоврядування», – йдеться в пояснювальній записці до проєкту постанови.

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