Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
17 липня 2020, Київ 13:16
Новини | Політика

Рада проголосувала за скорочення кількості районів втричі

Верховна Рада проголосувала за скорочення кількості адміністративних районів з 490 до 129. Рішення підтримали 238 нароних депутатів.

«Утворення нових та ліквідація існуючих районів забезпечить відповідність системи адміністративно-територіального устрою районного рівня України сучасним вимогам та європейським стандартам, що, в свою чергу, сприятиме визначенню обґрунтованої територіальної основи для діяльності органів виконавчої влади та відповідних органів місцевого самоврядування», – йдеться в пояснювальній записці до проєкту постанови.

Новина доповнюється...

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG