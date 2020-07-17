Законопроєкт Бужанського про мову потрапив до порядку денного Ради

Законопроєкт народного депутата зі «Слуги народу» Максима Бужанського про мову в освітньому процесі потрапив до порядку денного Верховної Ради на 17 липня.

Документ, серед іншого, передбачає скасування частини закону про мови, яка вимагає перехід учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську мову навчання з 1 вересня 2020 року.

Також законопроєкт скасовує правило про те, що принаймні 80% освітнього процесу має відбуватися українською мовою. Профільний комітет парламенту рекомендував відхилити законопроєкт.

Крім того, депутати розглядатимуть президентський законопроєкт про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями. З альтернативними законопроєктами виступили три політичні сили – «Опозиційна платформа – За життя», «Голос» і «Батьківщина».

Також у порядку денному проєкт постанови про поділ країни на 129 районів замість наявних нині 490.