У Запоріжжі відбулася акція на підтримку української мови

Увечері 16 липня в центрі Запоріжжя під стінами Запорізької обласної ради відбулася акція на підтримку української мови. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Учасники акції вимагали відкликання законопроєкту народного депутата Максима Бужанського про мову в освітньому процесі. Мітингарі принесли з собою національні прапори та плакати з гаслами як-то «Заважає мова? Геть до Ростова!», «Кожне слово українською – це цеглинка у фундамент держави», «Українська мова – наша незалежність», «Захистимо мову» та інші.

«Мова – це саме те, що зберігає українську націю. Мова – це той цементний розчин, що скріпляє по цеглині всю українську націю як стіну міцну, кріпку. Без мови – не буде нації. Тому вважаю, щоб ми не обговорювали, мова є, мова буде», – сказав під час мітингу ветеран війни на Донбасі Михайло Пирог.

Під час акції організатори також збирали підписи під зверненням до обласної ради з вимогою негайно скликати позачергове засідання та прийняти відповідне звернення до Верховної Ради.

«Жоден закон в Україні не забороняє людині обирати мову побутового спілкування. Галузь освіти є первинною у впливі на формування молодого покоління як свідомого громадянина та активного члена громадського суспільства, тому так важливо, аби викладання в школах було виключно українською мовою. Враховуючи вище сказане, вимагаємо від депутатів і голови Верховної Ради Дмитра Разумкова зняти з розгляду Верховної Ради України законопроєкт 3262 та більше не повертатися до його розгляду», – мовиться у звернені, яке учасники акції просять ухвалити Запорізьку обласну раду.

16 липня мітинги на підтримку української мови також відбулися у Києві та Львові, а напередодні – у Дніпрі.

Верховна Рада планує розглянути законопроєкт представника «Слуги народу» Максима Бужанського №2362, який передбачає зміни в мовному законодавстві у п’ятницю, 17 липня.

Законопроєкт №2362 вже зазнав критики низки громадських діячів та політиків, зокрема проти нього висловився мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Законопроєкт Бужанського, серед іншого, передбачає скасування частини закону про мови, яка вимагає перехід учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську мову навчання з 1 вересня 2020 року. Профільний комітет парламенту рекомендував відхилити законопроєкт. Тим не менш документ внесли до порядку денного роботи парламенту.