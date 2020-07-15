Мовний омбудсмен закликає Раду не підтримувати законопроєкт Бужанського про мову

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликає Верховну Раду не підтримувати законопроєкт народного депутата зі «Слуги народ» Максима Бужанського про державну мову в освітньому процесі.

«Звертаюся до народних депутатів України із закликом не підтримувати і зняти з розгляду проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти» (№2362)», – написав Кремінь у Facebook.

За його словами, документ передбачає істотні зміни до освітнього та мовного законодавства, спрямовані на звуження сфери застосування української мови в освітньому процесі.

Законопроєкт Бужанського, серед іншого, передбачає скасування частини закону про мови, яка вимагає перехід учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську мову навчання з 1 вересня 2020 року. Профільний комітет парламенту рекомендував відхилити законопроєкт. Тим не менш документ внесли до порядку денного роботи парламенту.