Увечері 15 квітня у Дніпрі відбулась акція «Руки геть від мови!»: близько сотні активістів пікетували будівлю, де зареєстрований місцевий осередок партії «Слуга народу», повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Учасники акції вимагали відкликання законопроєкту №2362, який вони вважають антиукраїнським. За їхніми словами документ передбачає зміни до законів про мову та про освіту, які, зокрема, скасують перехід учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську мову навчання з 1 вересня 2020 року та дозволять викладати частину предметів російською мовою в усіх українських школах. Автором законопроєку є народний депутат України від партії «Слуга народу» з Дніпра Максим Бужанський.

Як сказала учасниця акції Ляля Євтушенко, відповідальність за «антиукраїнський законопроєкт» лежить на всій партії.

«Мета акції – звернути увагу на те, що Дніпро не приймає цього, навіть якщо Бужанський звідси. Я написала в себе на плакаті: «Краще виконуйте свої обіцянки». Одна з обіцянок: «Створити систему підтримки української мови та культури». Я взяла це з програми їхньої партії, з сайту ЦВК. Наступ на мову ми сприймаємо як наступ на Україну, на українську ідентичність», – зазначила вона в коментарі Радіо Свобода.

Учасники акції тримали в руках плакати з написами «Руки геть від мови!». Вони скандували: «Заважає мова? Геть до Ростова!».

З будівлі, де зареєстрована партія «Слуга народу» в Дніпрі, до активістів ніхто не вийшов. Вони наклеїли свої плакати з вимогами на стіни споруди.

Раніше профільний комітет Верховної Ради рекомендував відхилити законопроєкт Бужанського. Тим не менш документ внесли до порядку денного роботи парламенту.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликає Верховну Раду не підтримувати законопроєкт Максима Бужанського.