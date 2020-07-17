Разумков вважає, що реформа децентралізації близька до завершення

Реформа децентралізації близька до завершення, повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу «1+1» ввечері 16 липня.

«Сьогодні був проголосований і виборчий кодекс, були виділені кошти на проведення місцевих виборів, є питання зміни меж районів. Я думаю, що найближчим часом це питання також буде підійматися у Верховній Раді, але все це продовження децентралізації. З якимись позиціями колеги погоджуються, проти якихось будуть виступати, але в цілому реформа децентралізації наближається до свого завершення», – заявив Разумков.

Реформа децентралізації розпочалася в Україні у 2014 році. Вона полягає в передачі повноважень та фінансів від державної влади до органів місцевого самоврядування.