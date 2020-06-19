Одна з основних реформ в країні, яка триває вже сьомий рік і яка покликана відійти нарешті від радянського типу розподілу повноважень, структури і фінансів між центром і регіонами, місцями, викликає все більше запитань, наголошує газета «День». Особливо після останніх рішень Кабміну з приводу створення об’єднаних територіальних громад та укрупнення районів в межах областей.

Влада поспішає втілити зміни до місцевих виборів 25 жовтня цього року. Але наскільки якісними вони будуть? – цікавиться видання. І нагадує, що днями було оприлюднено спільну публічну заяву понад двох сотень лідерів місцевого самоврядування, в якій вони звертаються до народних депутатів України, не голосувати за будь-які закони та постанови щодо реорганізації районів та оголошення виборів до райрад до моменту, доки не завершаться консультації щодо кінцевого бачення децентралізації.

Про проблеми і перспективу реформи адміністративно-територіального устрою та децентралізацію газетярі розпитували експерта з політики та місцевого розвитку Олександра Солонтая.

Він наголошує: «До голосування на місцевих виборах залишилося 4 місяці, а ми досі не знаємо правил. Політики не змінилися, переписують правила під себе, щоб взяти максимально владу». Докладніше з його думкою можна ознайомитись у статті «Децентралiзацiя: нове дихання чи сумний фінал?»

Градусів у й так спекотний червневий тиждень доплюсовує змінена орієнтація політичних протестів, зазначає газета «Україна молода». Видання пише, що дивується навіть уже звиклий до протестів обиватель, оскільки зазвичай мітинги й пікети ініціюють патріоти, а тут днями проросійські сили підтримали проросійського блогера Шарія.

Причина його раптової активності є, на думку газетярів, – активація сутичок. Він цього й не приховував, зазначає видання. Поплічники проросійського блогера вимагали під Офісом президента захисту від нападів.

Водночас сам Шарій напередодні звернувся до своїх прихильників і закликав вийти на мітинги через нібито тиск iз боку поліції та активістів. У своєму відеозверненні він зауважив, що з собою можна приносити щось для «самозахисту».

Можливо, цей шквал пристрастей ситуативний. А можливо, все відбувається для того, аби відвернути увагу суспільства від перманентно актуальніших сценаріїв. Скажімо, намагання влади посадити за ґрати п’ятого президента України Петра Порошенка. Або несподіваного політичного демаршу Святослава Вакарчука. Докладніше йдеться в статті «Градус зростає: міжнародні партнери обіцяють ввести санкції проти офісу Зеленського через політичні переслідування».

«Укроборонпром» презентував розроблений міжнародними експертами проєкт цільової моделі корпоративного управління компанією під час та після трансформації. За словами гендиректора концерну Айвараса Абромавічуса, ключовим для реформи «Укроборонпрому» є ухвалення закону про корпоратизацію державних підприємств Оборонно-промислового комплексу. Зараз цей законопроєкт проходить останні стадії погодження в Кабміні.

Утім, як зазначає дописувачка газети «Україна молода», авіаконструктор, ексзаступник генерального директора Київського авіаційного заводу «Авіант» Любов Букреєва, законопроєкт містить чимало огріхів і далеко не завжди йдеться про захист державних інтересів.

На її думку, українці «стоять над прірвою повної втрати суверенітету країни: стратегічними галузями машинобудування керують саме особи з подвійним громадянством із відповідною командою». Вони, за її твердженням, користуючись доступом до державних активів, прагнуть їх монетизувати та вивести за основним місцем прописки.

«Інакше розцінити лобіювання хитро виписаної в новому законопроєкті «цільової моделі корпоративного управління» вкупі з посиленими атаками концерну «Укроборонпром» на підприємства, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (ДП НВКГ «Зоря» – «Машпроект», ДАХК «Артем», ДП «Антонов» та інші) складно», – наголошує дописувачка.

За її твердженням, «сьогодні ми спостерігаємо безкінечні перевірки, зміни керівників стратегічних підприємств, звинувачення їх у корупційних оборудках і в конфлікті інтересів – будь-що, аби розставити на ключові посади «своїх» людей». Конкретніше йдеться в публікації «Ефект всевладдя: чиї інтереси боронить «Укроборонпром».

(ПРИМІТКА: «За час роботи нової команди в Концерні змінено керівництво 32 підприємств. Ми залучили керівників нової формації, які поділяють наші цінності та не толерують корупції», – наголосив про результати трансформації відомства генеральний директор «Укроборонпрому» Айварас Абромавичус).