Верховна Рада з другої спроби ухвалила закон про оборонні закупівлі

Верховна Рада 17 липня розглянула законопроєкт про оборонні закупівлі 2398-д і підтримала його в цілому.

За це рішення проголосували 276 парламентарів, проти висловився один. 61 народний депутат не голосував, 33 утрималися.

При розгляді документу голова комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич («Слуга народу») запропонував правку в законопроєкті, яка передбачала зміни в законі про Національне антикорупційне бюро. Проте народні депутати її не підтримали.

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Під час голосування 13 травня законопроєкт про реформу оборонних закупівель підтримали 220 народних депутатів при мінімально необхідних 226 голосах. 236 голосами документ направили на повторне друге читання.

Тоді спікер Верховної Ради Дмитро Разумков пояснив це технічними проблемами і запевнив, що парламент підтримає законопроєкт під час другого читання.