«Слуга народу» ініціює позачергове засідання Ради 21 липня – Кравчук

Парламентська фракція «Слуга народу» ініціює позачергове засідання Верховної Ради 21 липня, повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук у коментарі Радіо Свобода.

«Так, ініціює. Перелік питань буде сьогодні, збиратимемо підписи. Точно буде «зелений тариф», законопроєкти оборонного комітету – про оборонні закупівлі, про розвідку», – розповіла Кравчук Радіо Свобода.

За її словами, наразі парламентські комітети подають свої пропозиції.

Третя сесія Верховної Ради дев’ятого скликання мала завершитися 17 липня. Початок наступної сесії запланований на 1 вересня.