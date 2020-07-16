Рада призначила Уруського віцепрем’єром – міністром промисловості

Верховна Рада 16 липня призначила Олега Уруського на посаду віцепрем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Кандидатуру Уруського підтримали 250 народних депутатів.

Після голосування Уруський склав присягу.

13 липня уряд відкликав проєкт постанови про призначення Уруського, який надійшов до Ради 10 липня. Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія пояснював, що під час подання була юридична помилка.

14 липня прем’єр-міністр Денис Шмигаль знову вніс кандидатуру Олега Уруруського на посаду віцепрем’єра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

При цьому уряд України ще не визначився, скільки коштів з бюджету потрібно на створення Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Як зазначає StateWatch, у відповідь на їхній запит у Міністерстві фінансів зазначили, що не отримували пропозицій уряду щодо таких витрат.

Уруський – колишній голова Державного космічного агентства.