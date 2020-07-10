У Раду внесли кандидатуру на віцепрем’єра з питань стратегічних галузей промисловості

У Верховній Раді зареєстрований проєкт постанови про призначення колишнього голови Державного космічного агентства, колишнього першого заступника міністра промислової політики Олега Уруського на посаду віцепрем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Ініціатором проєкту постанови, зареєстрованого 10 липня, є прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, йдеться в документі.

Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук висловила сподівання, що наступного тижня Верховна Рада на «звичайному пленарному або позачерговому засіданні» розгляне це призначення.

У травні секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов на зустрічі з представниками найбільших підприємств авіаційної галузі виступив за створення посади віцепрем’єра – міністра з питань оборонно-промислової політики.

За його словами, серед повноважень цього віцепрем’єра буде реформування оборонно-промислового комплексу і розвитку космічної галузі.