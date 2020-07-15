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15 липня 2020, Київ 16:55
Новини | Економіка

Уряд не визначився з витратами на створення Міністерства промисловості – StateWatch

Кандидатуру Уруського вже двічі подавали у Раду, першу постанову уряд відкликав

Уряд України ще не визначився, скільки коштів з бюджету потрібно на створення Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Як зазначає StateWatch, у відповідь на їхній запит у Міністерстві фінансів зазначили, що не отримували пропозицій уряду щодо таких витрат.

13 липня уряд відкликав проєкт постанови про призначення Уруського, який надійшов до Ради 10 липня. Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія пояснював, що під час подання була юридична помилка.

14 липня прем’єр-міністр Денис Шмигаль знову вніс кандидатуру Олега Уруруського на посаду віцепрем’єра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Уруський – колишній голова Державного космічного агентства. Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук висловлювала сподівання, що Верховна Рада на «звичайному пленарному або позачерговому засіданні» розгляне це призначення.

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