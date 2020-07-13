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13 липня 2020, Київ 16:17
Новини | Політика

Уряд відкликав проєкт постанови про призначення міністра стратегічних галузей промисловості

Олег Уруський – колишній голова Державного космічного агентства

Кабінет міністрів відкликав проєкт постанови про призначення Олега Уруського віцепрем’єром – міністром з питань стратегічних галузей промисловості України. Відповідна інформація розміщена на сайті парламенту.

Верховна Рада отримала проєкт 10 липня, однак уже 13 липня його відкликали.

Уруський – колишній голова Державного космічного агентства. Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук висловлювала сподівання, що Верховна Рада на «звичайному пленарному або позачерговому засіданні» розгляне це призначення.

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