Уряд відкликав проєкт постанови про призначення міністра стратегічних галузей промисловості

Кабінет міністрів відкликав проєкт постанови про призначення Олега Уруського віцепрем’єром – міністром з питань стратегічних галузей промисловості України. Відповідна інформація розміщена на сайті парламенту.

Верховна Рада отримала проєкт 10 липня, однак уже 13 липня його відкликали.

Уруський – колишній голова Державного космічного агентства. Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук висловлювала сподівання, що Верховна Рада на «звичайному пленарному або позачерговому засіданні» розгляне це призначення.