Шмигаль знову вніс кандидатуру Уруського на посаду міністра стратегічних галузей промисловості

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль знову вніс кандидатуру Олега Уруруського на посаду віцепрем’єра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Рада отримала відповідний проєкт постанови 14 липня.

Напередодні уряд відкликав проєкт постанови про призначення Уруського, який надійшов до Ради 10 липня. Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія пояснював, що під час подання була юридична помилка.

Уруський – колишній голова Державного космічного агентства. Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук висловлювала сподівання, що Верховна Рада на «звичайному пленарному або позачерговому засіданні» розгляне це призначення.