В Україні 5-й день поспіль повідомляють про понад 1000 нових хворих на COVID

В Україні станом на 2 серпня підтверджено 72 168 випадків інфікування коронавірусом, померли 1 725 людей, одужали 39 543 людини. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Напередодні, 1 серпня, виявили 1 112 нових випадків COVID-19, померли 16 людей, одужали 235.

Таким чином вже п’яту добу поспіль повідомляють про більше, ніж 1 000 нових інфікованих.

У світі станом на 2 серпня коронавірусом було інфіковано понад 17,8 мільйона людей. Померли від COVID-19 більше, ніж 685 тисяч людей, одужали – 10,5 мільйона.

Від 1 серпня в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину, який уряд раніше продовжив до 31 серпня.

31 липня Центральна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила, що за рівнем поширення епідемічної небезпеки COVID-19 до «червоної» зони буде віднесено Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області.

Загалом до «червоної», «помаранчевої» і «жовтої» зони розповсюдження коронавірусу потрапили адміністративно-територіальні одиниці восьми областей України: Вінницької, Волинської, Житомирської, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської і Чернівецької.

Після цього у Луцькій міській раді висловили незгоду з таким розподілом і заявили про небажання запроваджувати додаткові обмеження. У Тернопільській міській раді також заявили, що місто функціонуватиме у звичному режимі.