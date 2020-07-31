Лікарі у Львові вилікували дитину з рідкісною хворобою, яку спричинив коронавірус

Уперше в Україні у 6-річної дитини з Львівщини підтведжено рідкісну хворобу – педіатричний мультисистемний запальний синдром або, як її називають Kawa Covid-19, що є наслідком перенесеного коронавірусу. Наразі у світі зафіксовано близько 300 випадків цієї загадкової недуги у дітей і львівські медики опишуть історію своєї пацієнтки у світовому списку.

6-річна дівчинка сьогодні вже активна, бавиться, жваво спілкується і стан її здоров’я лікарі оцінюють, як позитивний. А минулого тижня її привезли у критично важкому стані у реанімацію Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру з попереднім діагнозом – синдром Кавасакі, на який хворіють у світі діти після пандемії коронавірусу, і який призводить до порушення серцевої діяльності.У дівчинки була температура, шок, міокардит, болі в животі, кон’юктивіт, висипка на тілі, набряк кистей рук.

У дитини з’явились болі у животі

«Дитина до госпіталізації перенесла ГРВІ, пневмонію, ми взяли аналізи і отримали результат – підвищений рівень імуноглобуліну G, що підтвердило те, що дитина хворіла коронавірусом. Лікували дівчинку батьки вдома, бо не було важких проявів. А за тиждень до шпиталізації у дитини з’явились болі у животі, висипання на шкірі, кон’юктивіт, збільшені лімфовузли. До нас привезли її з негативним результатом на коронавірус», – каже лікар-анестезіолог Тарас Борачок.

Основні симптоми, з якими привезли дівчинку у шпиталь, відповідали, на перший погляд лікарів, діагнозу рідкісного захворювання синдрому Кавасакі, але у дитини був синдром токсичного шоку, що нетипово для цієї недуги.

Ця хвороба нова і є наслідком перенесення коронавірусу

«Лікарі реанімаційного відділення зреагували швидко, розпочали лікування, як хвороби Кавасакі, але знаючи, що у всіх європейських країнах упродовж останніх місяців, після того, як появилася інфекція, зумовлена COVID 19, з'являлось дивне і таємниче захворювання, порівняли клініку і прийшли до висновку, що це може бути інше захворювання, про яке говорять в Італії, США, яке нагадує Кавасакі, але це педіатричне мультисистемне захворювання. Ця хвороба нова і є наслідком перенесення коронавірусу. На сьогодні для цього захворювання випробовуються різні режими лікування. Не звернутись батьки не могли у шпиталь, бо дитина була у вкрай тяжкому стані. Важливо, що лікарі запідозрили принаймні Кавасакі, бо без надання відповідного лікування, це могло б привести до втрати дитини», – говорить Ярина Бойко, керівник клініки дитячої імунології та ревматології Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру.

Оскільки лікування пройшло вчасно, тому лікарі прогнозують, що після одужання у дівчинки не буде жодних наслідків цієї невідомої недуги.

Це загрожує розвитку інфаркту міокарду

«Якщо терапію почати від десятого дня від початку гарячки, то у дітей не розвивається ураження коронарних артерій судин, які живлять серцевий м’яз. Якщо терапія розпочинається пізніше 10 дня від початку прояву симптомів, при цьому захворюванні аналогічно, як при Кавасакі, ризик утворення розширень і звужень у судинах, які живлять серцевий м’яз, а це загрожує, в майбутньому, розвитку інфаркту міокарду», – пояснює лікарка Ярина Бойко.

Чому у 6-річної дівчинки наслідком легкої форми коронавірусу було захворювання Kawa COVID-19, що стало причиною – невідомо. У дитини немає хронічних захворювань, ніхто з рідних не хворів на коронавірус.

У світі на сьогодні описано близько 300 випадків захворювання на педіатричний мультисистемний запальний синдром. І львівські медики додадуть у цей список історію своєї маленької пацієнтки.

На сьогодні у світі, за інформацією медиків, у 30 разів зросла частота захворюваності на Кавасакі чи схожі хвороби після перенесення коронавірусу. Випадок педіатричного мультисистемного синдрому – перший офіційно підтверджений в Україні. Хоча, за припущенням, лікарів,такі випадки, мабуть, були, але під маскою Кавасакі або, можливо, про них не інформували.

«Хвороба Кавасакі більш притаманна для азіатської популяції (хвороба Кавасакі на 2018 рік виявлена в усьому світі, але найбільше випадків в Азії – ред.). Йде мова про те, що причиною є інфекційний чинник, який дотепер неідентифікований, який розвивається у генетично схильних людей», – зауважує Ярина Бойко.

Вже наступного тижня, після завершення лікування, дитина з мамою поїде додому, але медики стежитимуть за її станом.

Зараз у Львові та Львівській області, за визначенням медиків, пік епідемії коронавірусу. За попередню добу у лікарні з підозрою на COVID-19 шпиталізовано 115 осіб, а 215 людей лікарі скерували на самоізоляцію. У Львівській обласній інфекційній лікарні у кількох пацієнтів було повторне зараження коронавірусом.

У лікарні третій тиждень повна завантаженість

«Хворий мав підтверджений ПЛР, пролікувався, одужав, пішов додому, а черед місяць-другий звернувся знову і був виявлений коронавірус. Такі хворі трапляються, але небагато. Очевидно, що у кожній лікарні такі випадки є. У лікарні третій тиждень повна завантаженість і немає, як нових хворих шпиталізувати. Виписали і вже на місце є новий пацієнт. Телефонують сімейні лікарі з проханням госпіталізації, а ми не можемо задовольнити це. У нас немає легких пацієнтів», – каже Ігор Берник, заступник директора Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні.

Загалом на лікуванні у шпиталях перебувають на сьогодні 1127 хворих. У регіоні зростає смертність від коронавірусу. За останні 6 днів померли 30 осіб.Загалом за час пандемії на Львівщині 260 летальних випадків.