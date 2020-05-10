Департамент охорони здоров’я штату Нью-Йорк розслідує 73 випадки токсичного шоку в дітей, пов’язаного з коронавірусною хворобою COVID-19, повідомляє пресслужба губернатора штату Ендрю Куомо.

За даними керівництва штату, діти мають симптоми, схожі на хворобу Кавасакі або токсичний шок, можливо, спричинені коронавірусом. Через хворобу померли двоє дітей 5 та 7 років, а також підліток.

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За словами Куомо, Департамент охорони здоров’я наразі розглядає випадки захворювання як ускладнення COVID-19.

«Центр контролю над захворюваннями просить Нью-Йорк розробити національний критерій для цього захворювання, штат також співпрацює з Нью-Йоркським центром геному та Університетом Рокфелерра, щоб провести дослідження, яке допоможе нам його розуміти. Це жахаючий розвиток, проте будьте впевнені, що ми робимо все можливе, аби дізнатися більше та інформувати батьків», – йдеться в заяві губернатора.

У своєму Твітері Куомо написав, що кількість хворих дітей може сягати 85.

Нью-Йорк став одним із найбільших осередків спалаху захворювання на COVID-19 в Сполучених Штатах.

За даними Університету Джонса Гопкінса, наразі в США зафіковано понад 1,3 мільйона хворих на коронавірусну хворобу, з них більше ніж 79 тисяч померли.