Глава ВООЗ закликав готуватися до «затяжної» пандемії

Пандемія коронавірусної інфекції може набути «затяжного» характеру, а її наслідки можуть відчуватися протягом найближчих десятиліть. Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреєсус.

Надзвичайний комітет ВООЗ зібрався 1 серпня, щоб оцінити ситуацію через шість місяців після того, як спалах коронавірусної інфекції у Китаї був оголошений міжнародною надзвичайною ситуацією в сфері охорони здоров’я. Це сталося наприкінці січня.

Низка експертів і політиків – зокрема президент США Дональд Трамп – критикували ВООЗ за надто повільну, на їхню думку, реакцію на розвиток епідемії. Глава ВООЗ у суботу заявив, що надзвичайна ситуація була оголошена в момент, коли за межами Китаю не померла ще жодна людина.

У світі станом на 2 серпня коронавірусом було інфіковано понад 17,8 мільйона людей. Померли від COVID-19 більше ніж 685 тисяч людей, одужали – 10,5 мільйона.

Пандемія була оголошена на початку березня, коли вірус став швидко поширюватися Європою.

Карантинні заходи, запроваджені у більшості країн світу у березні, у травні – червні були послаблені після деякого уповільнення зростання числа нових інфікованих. Однак, у низці країн коронавірус останнім часом почав знову швидко поширюватися, що подекуди призвело до повернення обмежень.

Від 1 серпня в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину, який уряд раніше продовжив до 31 серпня.

31 липня Центральна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила, що за рівнем поширення епідемічної небезпеки COVID-19 до «червоної» зони буде віднесено Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області.

Загалом до «червоної», «помаранчевої» і «жовтої» зони розповсюдження коронавірусу потрапили адміністративно-територіальні одиниці восьми областей України: Вінницької, Волинської, Житомирської, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської і Чернівецької.