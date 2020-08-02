Летальність від коронавірусу в Україні складає 2,4% – ЦГЗ

В Україні летальність захворювання на COVID-19 складає 2,4 відсотка. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.

За даними ЦГЗ, найвищий показник зафіксували у Кіровоградській (5,1%), Черкаській (3,9%) та Закарпатській (3,8%) областях.

«Найбільша кількість активних хворих на 100 тисяч населення зареєстрована у Львівській (285,1), Закарпатській (238) та Івано-Франківській (218,5) областях», – мовиться у повідомленні.

В Україні станом на 2 серпня підтверджено 72 168 випадків інфікування коронавірусом, померли 1 725 людей, одужали 39 543 людини.