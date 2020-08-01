У МОЗ заперечують політичний підтекст у розподілі України на зони карантину

Рішення щодо продовження в Україні адаптивного карантину за новими правилами і розподілення регіонів на зони, відповідно до рівня поширення коронавірусної інфекції, не має жодного політичного підтексту, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Ми чесно говоримо, яка є ситуація в тому чи іншому регіоні. Ми показуємо цифри, у зв’язку з чим потрібно вводити зелений або жовтий, або червоний рівні. В Міністерстві охорони здоров’я немає жодного натяку на політику. Єдиний пріоритет – здоров’я і безпека українців», – цитує пресслужба МОЗ Степанова, який 1 серпня перебуває з робочою поїздкою на Рівненщині.

Очільник МОЗ не виключив політичних спекуляцій стосовно порядку запровадження протиепідемічних обмежень напередодні місцевих виборів, запланованих в Україні на 25 жовтня.

За словами міністра, визначення рівня поширення COVID-19 у кожному конкретному регіоні відбувається автоматично без впливу людського фактору. «Є цифри, які відображають реальну небезпеку, яка є в тому чи іншому регіоні», – сказав він.

Степанов підкреслив, що ті чи інші обмеження в регіонах будуть запроваджувати виключно з урахуванням визначених показників. За його словами, Центральна комісія ТЕБ і НС щоп’ятниці буде аналізувати ситуацію в країні для визначення рівня поширення хвороби в кожній конкретній адміністративно-територіальній одиниці. Перехід регіону з однієї в іншу зону небезпеки можливий за умови погіршення ситуації протягом п’яти днів поспіль.

Від 1 серпня в Україні починають діяти нові правила адаптивного карантину, який уряд раніше продовжив до 31 серпня.

31 липня Центральна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила, що за рівнем поширення епідемічної небезпеки COVID-19 до «червоної» зони буде віднесено Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області.

Загалом до «червоної», «помаранчевої» і «жовтої» зони розповсюдження коронавірусу потрапили адміністративно-територіальні одиниці восьми областей України: Вінницької, Волинської, Житомирської, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської і Чернівецької.

Після цього у Луцькій міській раді висловили незгоду з таким розподілом і заявили про небажання запроваджувати додаткові обмеження.