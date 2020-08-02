Вакцина від COVID-19: які категорії людей першими пройдуть вакцинацію проти коронавірусу

До кінця вересня органи охорони здоров'я США сподіваються розробити рекомендації щодо розподілу перших доз вакцини проти коронавірусу. Пропозиції готують також фахівці із етики. Поки ж обговорюються різні підходи: хтось пропонує розпочинати із груп ризику, а хто вважає, що є сенс застосувати географічний підхід. Деталі повідомляє Голос Америки із посиланням на Associated Press.
Традиційно першими підлягають вакцинуванню медичні працівники і представники найуразливіших для інфекції груп населення.
Однак, як заявив директор Національного інституту здоров'я США доктор Френсіс Коллінз, виступаючи на засіданні однієї із урядових дорадчих груп:«Відповідь сподобається не всім, бо буде багато людей, які вважають, що вони повинні бути першими у списках».
Коллінз запропонував врахувати і інші фактори, наприклад, взяти до уваги географію і віддати перевагу людям тих регіонів, де епідемія завдала найсильніший удар.
Також говорили про добровольців, яким на фінальній стадії клінічних випробувань вводилося не вакцина, а плацебо. Ця контрольна група була необхідна, щоб переконатися, що справжні щеплення дійсно працюють.
«Ми в боргу перед ними, вони мають бути пріоритетними», – сказав Коллінз.
Випробування показали ефективність деяких вакцин
Масштабні випробування, проведені цього літа, показали, що кілька експериментальних вакцин від COVID-19 безпечні та ефективні.
Компанії Moderna і Pfizer кілька днів тому приступили до випробувань, в яких візьмуть участь понад 30 тисяч волонтерів в кожному.
У найближчі місяці аналогічні широкомасштабні випробування проведуть розробники AstraZeneca, Johnson & Johnson і Novavax. Деякі вакцини, зроблені в Китаї, знаходяться на завершальному етапі випробувань меншого масштабу в інших країнах.
Однак навіть якщо вакцина буде визнана безпечною і ефективною, перших партій не вистачить на всіх відразу. До того ж більшість потенційних вакцин вимагають подвійного введення дози.
ВООЗ закликає до справедливості
ВООЗ також намагається вирішити те ж питання – забезпечити справедливий розподіл вакцин серед бідних країн.
Це ще більш складне рішення, враховуючи, що багаті країни готові скупити весь обсяг перших партій.
Дорадчому комітету при федеральних Центрах по контролю і профілактиці захворювань (CDC) у США доручили виробити рекомендації щодо черговості вакцинації.
Американський уряд як правило завжди діє відповідно рекомендаціям комітету. Але рішення щодо вакцини від COVID-19 настільки складне, що на цей раз свою думку також попросили висловити фахівців з етики та експертів із вакцин з Національної академії медицини США.
З огляду на величезний обсяг дезінформації про вакцину і побоювання, що в ситуацію може втрутитися політика, директор CDC Роберт Редфілд заявив, що громадськість повинна переконатися, що вакцина розподіляється «справедливо, чесно і прозоро».
Як розподілити?
CDC внесли на розгляд таку пропозицію:
- перші 12 мільйонів доз розподіляються серед працівників охорони здоров'я, національної безпеки та інших важливих служб, що виконують функції першочергової важливості.
- після цього вакцину отримають 110 мільйонів осіб, які перебувають у групі ризику: люди старші за 65 років, які проживають в будинках для людей похилого віку, люди будь-якого віку в поганому стані здоров'я, а також працівники, які виконують важливі функції.
- а потім вже решта населення.
Консультанти CDC хочуть знати, яких саме працівників треба напевне віднести до категорії критично важливих.
«Я не вважаю себе критично важливим працівником галузі охорони здоров'я», – визнав доктор Пітер Сіладьї, педіатр Університету Каліфорнії в Лос-Анджелесі.
Дійсно, ризики для медиків сьогодні не такі, як в перші дні пандемії, кажуть фахівці.
Медики, які працюють у відділеннях із лікування COVID-19, часто є найбільш захищеними, але інші, можливо, піддаються більш високому ризику, зауважили експерти Комітету CDC.
Виникає багато запитань:
- хто ж є найбільш уразливими?
- чи стосується поняття роботи «критичної важливості», наприклад, працівників птахофабрик або шкільних вчителів?
- чи буде вакцина добре працювати серед уразливих груп населення так, як серед молоді і більш здорових людей? Це питання дійсно викликає занепокоєння, враховуючи, що імунна система літніх людей не дуже добре реагує на вакцину проти грипу.
- чи треба щеплювати цілу родину, замість того, щоб виділяти лише її окремого члена, який підпадає під категорію найбільш уразливих.
Адміністрація президента Трампа заявляє, що у США працюють над тим, щоб вакцина була швидко розроблена да доставлена у центри щеплення.
Експерти розглядають ідею встановлення тимчасових клінік та центрів вакцинації, де щеплення можна бути отримати не виходячи з машини, кажуть в CDC.
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