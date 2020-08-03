У США на щорічному зльоті байкерів очікують понад 250 тисяч людей – попри коронавірус

В американському штаті Південна Дакота очікують, що понад 250 тисяч людей візьмуть участь у щорічному зльоті байкерів – навіть попри постійне зростання числа інфікованих коронавірусом у США. Традиційний мотофестиваль у місті Стерджис, який триватиме з 7 до 16 серпня, може стати наймасовішою подією у США від часу спалаху коронавірусної інфекції.

Зазвичай ця подія збирає близько пів мільйона учасників.

Понал 60% жителів міста Стерджис вважають, що мотофестиваль слід перенести. Однак місцева бізнес-спільнота чинила тиск на міську владу, щоб провести подію, оскільки вона приносить значну частку щорічних доходів для місцевих готелів та барів.

У світі станом на 3 серпня COVID-19 діагностований у понад 18 мільйонів людей. Померли від цієї хвороби 688 тисяч людей, одужали – 10,649 мільйона. Найбільше хворих виявили в Сполучених Штатах Америки (4,66 млн), Бразилії (2,73 млн), Індії (1,75 млн), Росії (849 тисяч) та Південно-Африканській Республіці (511 тисяч).

Новий узагальнений прогноз, опублікований американськими центрами протидії та профілактики захворювань, попереджає, що до 22 серпня в США число смертельних випадків від COVID-19 перевищить 170 тисяч. Дотепер у США від цієї хвороби загинули 154 тисячі людей. Рівень інфікування останнім часом зріс у 20 штатах.

Колишній голова Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів Скотт Ґотліб у недавньому інтерв'ю каналу CNBC припустив, що до кінця цього року число смертельних випадків може подвоїтися і сягнути 300 тисяч, якщо в США не зміниться ставлення до епідемії.