Бі-Бі-Сі: Іран занизив кількість померлих від COVID-19 майже втричі

Влада Ірану занижує дані про смерті від коронавірусної інфекції. Такого висновку дійшло розслідування журналістів Перської служби Бі-Бі-Сі.

За офіційними даними влади Ірану, з початку епідемії до 20 липня жертвами хвороби в країні стали 14 тисяч 405 людпей, а всього інфіковані були близько 280 тисяч.

Однак, згідно з документами, отриманими Бі-Бі-Сі від анонімних джерел в Ірані, число жертв у країні майже втричі вище, ніж офіційно оголошено – близько 42 тисяч, а інфікованих більше майже вдвічі.

Згідно з цими документами, перша смерть від коронавірусної інфекції в Ірані зафіксована ще 22 січня – майже на місяць раніше, ніж, за офіційними даними, в країні був виявлений перший хворий.

До середини березня, за даними розслідування, в Ірані померли від коронавірусної інфекції в 5 разів більше людей, ніж визнала влади. Після цього в країні запровадили жорсткі карантинні заходи, число смертей стало поступово знижуватися. Зараз число нових випадків і смертей знову зростає, за останню добу влада визнала понад 2 тисячі нових випадків інфекції та понад 200 смертей.